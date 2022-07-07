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1 час назад

Правительство Джонсона покинули 50 политиков

Елена Прошина

Из состава правительства премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона вышли уже 50 политиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Sky News.

Правительство Джонсона покинули 50 политиков
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как уточняется, к утру четверга в отставку подали четверо министров, в том числе главы Минфина и Минздрава, а также около 20 заместителей министров. Также в отставку подавали более 10 личных парламентских секретарей министров британского кабинета.

Ранее премьер-министр Борис Джонсон заявил, что отказывается покидать пост главы правительства, несмотря на призывы членов кабмина. Об этом политик сообщил после встречи с группой членов своего кабинета, которые прибыли на Даунинг-стрит, чтобы убедить его освободить кресло.

Джонсон, напротив, призвал министров поддержать его и «сосредоточить усилия на достижении экономического роста». Он подчеркнул, что в противном случае неизбежен «хаос борьбы за лидерство» в партии и давление оппозиции, которая будет добиваться скорейшего проведения парламентских выборов.

Напомним, причиной очередного кризиса в британском правительстве послужил недавний скандал с замкоординатора парламентской фракции Крисом Пинчером. Утверждается, что он в состоянии алкогольного опьянения домогался двух мужчин в общественном заведении. После скандала он покинул свой пост, а Джонсону пришлось извиняться. Ранее Пинчер уже был фигурантом подобного скандала.

В мире,Борис Джонсон,
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