Украина может исчезнуть с карты мира, если в ближайшее время стороны конфликта не придут к какому-либо соглашению, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление полковника в отставке, советника министра обороны при экс-президенте США Дональде Трампе, Дугласа Макгрегора.
По его мнению, страны Запада должны действиями доказать свою приверженность мирному урегулированию ситуации, в противном случае Украине не избежать дальнейшей гибели людей и разрушений.
«Это уже фактически несостоявшееся государство, оно может быть полностью стерто с карты мира. Я считаю, что нужно прекратить огонь. Австралия должна этого требовать, потому что в Вашингтоне никто этого делать не намерен. Я слышу от людей в Берлине, Париже и Лондоне <...> о растущей поддержке этой идеи — настаивать на прекращении огня и достижении какого-либо соглашения. Поскольку мы не можем себе позволить воевать до последнего украинца», — заявил он.
Ранее обозреватель журнала American Thinker Фрэнк Говард заявил, что США должны оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского и правительство страны, чтобы решить все вопросы мирным путем на условиях России.