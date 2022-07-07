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24 минуты назад

Экс-советник главы Пентагона считает, что Украина может исчезнуть с карты мира

Елена Прошина

Украина может исчезнуть с карты мира, если в ближайшее время стороны конфликта не придут к какому-либо соглашению, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление полковника в отставке, советника министра обороны при экс-президенте США Дональде Трампе, Дугласа Макгрегора.

Украине предсказали исчезновение с карты мира
Фото: ReutersReuters

По его мнению, страны Запада должны действиями доказать свою приверженность мирному урегулированию ситуации, в противном случае Украине не избежать дальнейшей гибели людей и разрушений.

«Это уже фактически несостоявшееся государство, оно может быть полностью стерто с карты мира. Я считаю, что нужно прекратить огонь. Австралия должна этого требовать, потому что в Вашингтоне никто этого делать не намерен. Я слышу от людей в Берлине, Париже и Лондоне <...> о растущей поддержке этой идеи — настаивать на прекращении огня и достижении какого-либо соглашения. Поскольку мы не можем себе позволить воевать до последнего украинца», — заявил он.

Ранее обозреватель журнала American Thinker Фрэнк Говард заявил, что США должны оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского и правительство страны, чтобы решить все вопросы мирным путем на условиях России.

В мире,Дуглас Макгрегор,Владимир Зеленский,Дональд Трамп,Пентагон,
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