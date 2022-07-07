Украине предсказали исчезновение с карты мира

«Это уже фактически несостоявшееся государство, оно может быть полностью стерто с карты мира. Я считаю, что нужно прекратить огонь. Австралия должна этого требовать, потому что в Вашингтоне никто этого делать не намерен. Я слышу от людей в Берлине, Париже и Лондоне <...> о растущей поддержке этой идеи — настаивать на прекращении огня и достижении какого-либо соглашения. Поскольку мы не можем себе позволить воевать до последнего украинца», — заявил он.