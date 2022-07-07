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45 минут назад

Экс-депутат Рады рассказал о десятках сторонниках России у власти в Киеве

Елена Прошина

Среди высших уровней руководства на Украине есть много людей, ждущих возможности поддержать российскую спецоперацию по денацификации, сообщил в своем Telegram-канале бывший депутат Рады Илья Кива.

Экс-депутат Рады рассказал о десятках сторонниках РФ у власти в Киеве
Фото: ТАССТАСС

По его словам, уже два украинских парламентария сложили мандаты и активно работают вместе с Россией, стремясь освободить страну от прозападного киевского режима.

«Еще как минимум десяток фамилий из высших эшелонов власти уже сегодня готовы при первой возможности перейти на сторону России и освобожденной Украины», — заявил парламентарий.

По его мнению, в дальнейшем количество открыто поддержавших действия России киевских чиновников и законодателей будет только расти. При этом Кива предложил сторонникам Москвы свою помощь.

«Коллеги, телефон мой знаете, — пишите, всегда помогу встать на сторону добра и правды», — добавил экс-депутат.

Ранее Кива заявил, что президент Украины Владимир Зеленский намерен «создать для украинского общества картинку хаоса и паники» на территориях, перешедших под контроль российской армии.

По его словам, с этой целью глава государства поручил контрразведке и разведке украинского Минобороны устроить террор и дестабилизировать ситуацию в Донбассе, в том числе, «ликвидировать членов нового правительства в Херсонской области».

В мире,Илья Кива,Владимир Зеленский,
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