Байден заявил, что лишит Афганистан статуса союзника США вне НАТО

Президент Соединенных Штатов Джо Байден уведомил конгресс США о том, что он намерен лишить Афганистан статуса основного союзника вне альянса НАТО , сообщает РИА "Новости".

"Настоящим я уведомляю вас о своем намерении отозвать статус Афганистана в качестве одного из крупнейших союзников США вне НАТО", - указано в письме к палате представителей и сенату США, двум палатам американского парламента. Статус основного союзника США вне НАТО предоставляет стране возможность участия в совместных оборонных инициативах, возможность проведения совместных исследований военного характера, участие в ряде ограниченных контртеррористических мероприятий, поставка ограниченных видов вооружения, совместное участие в космических проектах.