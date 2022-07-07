Байден заявил, что лишит Афганистан статуса союзника США вне НАТО

Президент Соединенных Штатов Джо Байден уведомил конгресс США о том, что он намерен лишить Афганистан статуса основного союзника вне альянса НАТО, сообщает РИА "Новости".
"Настоящим я уведомляю вас о своем намерении отозвать статус Афганистана в качестве одного из крупнейших союзников США вне НАТО", - указано в письме к палате представителей и сенату США, двум палатам американского парламента. Статус основного союзника США вне НАТО предоставляет стране возможность участия в совместных оборонных инициативах, возможность проведения совместных исследований военного характера, участие в ряде ограниченных контртеррористических мероприятий, поставка ограниченных видов вооружения, совместное участие в космических проектах.
Афганистан стал основным союзником США вне НАТО в 2012 году. Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия будет оказывать помощь Афганистану для преодоления кризиса.