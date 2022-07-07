В США оценили возможность Украины ударить по Крымскому мосту западными ракетами

Украина вряд ли имеет возможности нанести удар по Крымскому мосту, используя для этого западные ракеты. Об этом пишет американское издание The Drive.

В публикации отмечается, что важный для России объект прикрывают системы противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а у Украины нет дальнобойных ракет, которые могли бы достичь Крымского моста с территории, контролируемой Киевом.

Издание оценило, что дальность действия противокорабельных ракет (ПКР) RGM-84 Harpoon достигает 120 километров, однако «на территории Украины нет точки, которую Россия не удерживала бы на таком расстоянии до моста». The Drive пишет, что имеются модификации этой ПКР с почти утроенной дальностью полета, но «неясно, есть ли у Украины такая возможность».

Издание уверяет, что ракета RGM-84 Harpoon, даже достигнув Крымского моста, не сможет нанести ему каких-то существенных повреждений. Тем не менее, согласно публикации, украинская сторона может попытаться нанести ущерб этому объекту, организовав секретную операцию, в результате которой важный объект окажется в пределах досягаемости RGM-84 Harpoon.

В июне руководитель проектов интегрированных систем безопасности Сергей Победоносцев рассказал, что в задачи российской системы «Безопасный город», которую планируется развернуть в приграничных с Украиной регионах, будет входить мониторинг окружающей среды и видеонаблюдение периметра установленных границ, а также радиационный, химический и бактериологический контроль.