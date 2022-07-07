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21 минуту назад

В США оценили возможность Украины ударить по Крымскому мосту западными ракетами

Lenta.ru

В США оценили возможность Украины ударить по Крымскому мосту западными ракетами
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Украина вряд ли имеет возможности нанести удар по Крымскому мосту, используя для этого западные ракеты. Об этом пишет американское издание The Drive.

В публикации отмечается, что важный для России объект прикрывают системы противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а у Украины нет дальнобойных ракет, которые могли бы достичь Крымского моста с территории, контролируемой Киевом.

Издание оценило, что дальность действия противокорабельных ракет (ПКР) RGM-84 Harpoon достигает 120 километров, однако «на территории Украины нет точки, которую Россия не удерживала бы на таком расстоянии до моста». The Drive пишет, что имеются модификации этой ПКР с почти утроенной дальностью полета, но «неясно, есть ли у Украины такая возможность».

Издание уверяет, что ракета RGM-84 Harpoon, даже достигнув Крымского моста, не сможет нанести ему каких-то существенных повреждений. Тем не менее, согласно публикации, украинская сторона может попытаться нанести ущерб этому объекту, организовав секретную операцию, в результате которой важный объект окажется в пределах досягаемости RGM-84 Harpoon.

В июне руководитель проектов интегрированных систем безопасности Сергей Победоносцев рассказал, что в задачи российской системы «Безопасный город», которую планируется развернуть в приграничных с Украиной регионах, будет входить мониторинг окружающей среды и видеонаблюдение периметра установленных границ, а также радиационный, химический и бактериологический контроль.

В том же месяце Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины сообщило о получении подробной техдокументации Крымского моста.

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