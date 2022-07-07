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1 час назад

Посол Келин допустил проведение нового голосования по вотуму доверия Джонсону

RT на русском

Российский посол в Лондоне Андрей Келин допустил проведение нового голосования по вотуму доверия британскому премьер-министру Борису Джонсону.

Посол Келин допустил проведение нового голосования по вотуму доверия Джонсону
Фото: ReutersReuters

«Очень плохо с экономикой, и становится всё хуже. Правительство серьёзных мер не предпринимает. Происходит забрасывание лозунгами, очень в стиле Бориса Джонсона... Второе — это внутреннее недоверие, к Джонсону, которое из одного скандала переходит в другой. Я насчитал за последний месяц четыре скандала, когда он висел на волоске и уходил каждый раз с большими потерями — но уходил», — приводит РИА Новости его слова в эфире «Соловьёв LIVE».

Келин отметил, что комитет Консервативной партии рассматривает вопрос об изменении процедуры вынесения вотума недоверия, поскольку по настоящим правилам повторный вотум недоверия можно вынести премьеру только спустя год после проведения предыдущего голосования.

6 июня члены британского парламента от правящей Консервативной партии не смогли вынести вотум недоверия премьеру Британии Борису Джонсону. За вынесение вотума доверия проголосовали 211 представителей партии, 148 высказались против.

Ранее Джонсон уволил министра жилищно-коммунального хозяйства Майкла Гоува, который выразил мнение, что главе правительства стоит покинуть свой пост.

По данным Sky News, за сутки в отставку ушли 36 сотрудников правительства Британии.

При этом, по информации телеканала, Джонсон объявил, что не намерен уходить с должности.

В мире,Майкл Гоув,Андрей Келин,Борис Джонсон,Консервативная партия,Парламент Великобритании,
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