Посол Келин допустил проведение нового голосования по вотуму доверия Джонсону

«Очень плохо с экономикой, и становится всё хуже. Правительство серьёзных мер не предпринимает. Происходит забрасывание лозунгами, очень в стиле Бориса Джонсона... Второе — это внутреннее недоверие, к Джонсону, которое из одного скандала переходит в другой. Я насчитал за последний месяц четыре скандала, когда он висел на волоске и уходил каждый раз с большими потерями — но уходил», — приводит РИА Новости его слова в эфире «Соловьёв LIVE».