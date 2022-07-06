В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+31° в 
USD 62.91EUR 64.33
Войти в почту
32 минуты назад

В Панаме профсоюзы начали забастовку, требуя заморозить цены на продукты и топливо

Газета.Ru

Профсоюзы преподавателей Панамы объявили всеобщую трехдневную забастовку, требуя от правительства рассмотреть список их предложений. Об этом сообщает РИА «Новости».

В Панаме началиcь забастовки из-за продуктов и топлива
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Члены профсоюза заявили, что протесты связаны с тем, что правительство не реагирует на предложенный список из 32 антикризисных мер. В него входит, в том числе, заморозка цен на продукты и топливо, борьбу с безработицей, поддержку образования.

Акции в столице Панамы начались 6 июня. К преподавателям также присоединились водители, студенты, крестьяне, строители и представители коренных народов.

В свою очередь, министерство образования Панамы сообщило, что 7 июня пройдет встреча с представителями профсоюзов, на которой будут рассмотрены их требования.

Ранее президент Эквадора Гильермо Лассо заявлял, что правительство республики снизит цены на бензин и дизельное топливо, что являлось одним из основных требований участников продолжающихся две недели антиправительственных выступлений в стране.

Сообщалось, что председатель Аргентинского сельскохозяйственного общества Николас Пино рассказал, что местные производители сельскохозяйственной продукции начнут общенациональную забастовку 13 июля из-за нехватки дизельного топлива в стране.

В мире,Гильермо Лассо,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители