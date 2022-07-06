Джонсон уволил призывавшего его уйти в отставку министра

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уволил министра по вопросам ЖКХ Майкла Гоува, который ранее призывал его уйти в отставку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ВВС News.

Фото: Reuters Reuters

В среду, 6 июля, сразу 35 сотрудников британского правительства ушли в отставку менее чем за сутки из-за скандала с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном и пьяных домогательств его протеже Криса Пинчера, бывшего замглавы МИД.