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45 минут назад

Джонсон уволил призывавшего его уйти в отставку министра

Lenta.ru

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уволил министра по вопросам ЖКХ Майкла Гоува, который ранее призывал его уйти в отставку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ВВС News.

Джонсон уволил призывавшего его уйти в отставку министра
Фото: ReutersReuters

В среду, 6 июля, сразу 35 сотрудников британского правительства ушли в отставку менее чем за сутки из-за скандала с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном и пьяных домогательств его протеже Криса Пинчера, бывшего замглавы МИД.

Джонсон заявил членам кабмина, призывавшим его подать в отставку, что не покинет свой пост

Сам премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не покинет пост главы правительства Соединенного королевства, несмотря на призывы членов кабмина.

В мире,Майкл Гоув,Борис Джонсон,
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