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6 минут назад

Илон Маск сравнил мир и антиутопию Оруэлла

Lenta.ru

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск в своем Twitter сравнил мир и антиутопию британского писателя Джорджа Оруэлла.

"Мир на самом деле гораздо лучше, чем представлял Оруэлл"
Фото: ReutersReuters

«Мир на самом деле гораздо лучше, чем представлял Оруэлл, но в нем также гораздо больше слежки», — подчеркнул миллиардер. Маск также назвал писателя оптимистом.

Джордж Оруэлл наиболее известен своим романом-антиутопией «1984» и сатирической повестью «Скотный двор».

Илон Маск встретился с папой Римским в Ватикане

Ранее двое бывших сотрудников Tesla подали на компанию Илона Маска в суд из-за массовых увольнений. Они обвиняют работодателя в том, что он якобы нарушил федеральное законодательство, не уведомив их о сокращениях заранее.

В мире,Илон Маск,Джордж Оруэлл,SpaceX,
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