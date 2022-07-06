Джонсон ответил призывавшим его подать в отставку членам кабмина

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, встретившийся в среду вечером с группой членов своего кабинета на Даунинг-стрит, заявил им, что не покинет свой пост. Об этом сообщил в среду вечером телеканал Sky News, по данным которого министры ранее прибыли в премьерскую резиденцию, чтобы убедить Джонсона освободить кресло ввиду нового скандала и череды отставок членов правительства.

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Как в свою очередь отметили источники телеканала ITV, Джонсон ответил собеседникам, что они должны либо поддержать его и "сосредоточить усилия на достижении экономического роста" нынешним летом, либо столкнуться с "хаосом борьбы за лидерство" в партии и давлением оппозиции, которая будет добиваться скорейшего проведения парламентских выборов.

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Газета The Times уточняет, что министры призывали Джонсона "уйти с достоинством", так как на следующем вотуме о доверии главе правительства большинство членов парламентской фракции консерваторов выступят против него. Джонсон ответил отказом, подчеркнув, что действует на благо страны, а не в собственных интересах. Как сообщает агентство PA, премьер-министр вновь заявил, что "страна сталкивается с исключительно важными проблемами" и в такое время было бы безответственно менять руководство правящей партии. По его словам, тори на долгие месяцы погрязнут во внутренней борьбе, пытаясь выбрать нового лидера партии, утратят остатки доверия и после следующих выборов будут на десятилетия отстранены от власти.

В ближайшие часы от членов кабмина, решивших выступить против Джонсона, можно ожидать заявлений об отставке. По данным Sky News, Джонсона призывали уйти глава МВД Прити Пател, министр внешней торговли Энн-Мари Тревельян, министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии королевства Квази Квартенг, министр транспорта Грант Шэппс, а также новый глава Минфина Надим Захави, занявший эту должность во вторник после того, как его предшественник Риши Сунак покинул пост из-за этических и политических претензий к главе правительства.

Как сообщает вещательная корпорация Би-би-си, в отставку ушел британский министр по делам Северной Ирландии Брэндон Льюис. Он также был среди членов кабмина, которые ранее в среду призвали Джонсона уйти с должности.

Новый вотум?

В ближайшие дни члены фракции тори могут организовать новый вотум о доверии Джонсону. Предыдущий состоялся в начале июня, и, согласно действующим правилам, процедуру можно повторить не ранее чем через год, однако этот принцип могут отменить члены парламентского Комитета 1922, объединяющего рядовых парламентариев-консерваторов. В понедельник он должен избрать новый состав исполкома, который сможет рассмотреть этот вопрос.

Джонсон был вынужден пройти через процедуру о вотуме доверия на фоне резкого падения своей популярности и рейтинга правящей партии из-за скандала с вечеринками, проходившими в резиденции главы правительства во время действия жестких коронавирусных ограничений в 2020-2021 годах.