Байден пообещал вернуть в США арестованную в России баскетболистку

Глава США Джо Байден связался по телефону с Шерелл, женой американской баскетболистки Бриттни Грайнер, которая в настоящее время находится в России под стражей по обвинению в контрабанде наркотиков. Он сообщил супруге спортсменки, что «работает над ее возвращением на родину». Об этом пишет РБК со ссылкой на Reuters.

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Отмечается, что Шерелл Грайнер 21 июня высказалась о своем недоверии к американским властям по той причине, что правительство США не выполнило данное ранее обещание. В Вашингтоне якобы уверяли ее, что организуют телефонный разговор семейной пары в годовщину свадьбы.

Ранее сообщалось, что Джо Байден получил от Бритни письмо с просьбой о помощи. Спортсменка призвала президента Америки приложить все необходимые усилия для того, чтобы добиться ее освобождения из тюрьмы в России.