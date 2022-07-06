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22 минуты назад

Байден пообещал вернуть в США арестованную в России баскетболистку

Илья Родин

Глава США Джо Байден связался по телефону с Шерелл, женой американской баскетболистки Бриттни Грайнер, которая в настоящее время находится в России под стражей по обвинению в контрабанде наркотиков. Он сообщил супруге спортсменки, что «работает над ее возвращением на родину». Об этом пишет РБК со ссылкой на Reuters.

Байден пообещал вернуть в США арестованную в России баскетболистку
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что Шерелл Грайнер 21 июня высказалась о своем недоверии к американским властям по той причине, что правительство США не выполнило данное ранее обещание. В Вашингтоне якобы уверяли ее, что организуют телефонный разговор семейной пары в годовщину свадьбы.

Байден прочел письмо арестованной в России американской баскетболистки

Ранее сообщалось, что Джо Байден получил от Бритни письмо с просьбой о помощи. Спортсменка призвала президента Америки приложить все необходимые усилия для того, чтобы добиться ее освобождения из тюрьмы в России.

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер рассказала журналистам, что Байден внимательно прочитал послание. По ее словам, «ситуация является приоритетом для Байдена».

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