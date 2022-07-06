Комитет британской Консервативной партии в понедельник, 11 июля, проведет выборы собственного руководства, до этого момента правила смены партийного лидера, которым сейчас является премьер-министр Борис Джонсон, останутся неизменными, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на партийные источники.

Согласно действующим правилам, повторный вотум недоверия можно вынести премьеру только спустя год после проведения предыдущего голосования. В мае Джонсон уже перенес подобную процедуру, передает РИА «Новости».

По данным Sky News, новое руководство комитета все же изменит правила о вотуме недоверия, однако насколько будет сокращен (или вообще отменен) временной иммунитет пока неизвестно.