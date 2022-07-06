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48 минут назад

В Узбекистане обвинили каракалпакских протестующих в захвате оружия и заложников

Lenta.ru

Во время беспорядков в Нукусе, столице республики Каракалпакстан, имели место инциденты с захватом оружия и заложников со стороны протестующих. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД Узбекистана.

В Узбекистане обвинили каракалпакских протестующих в захвате оружия
Фото: КоммерсантъКоммерсантъ

По словам дипломатов, на протестах, которые начались из-за намерения властей лишить регион права на сецессию, получили ранения как минимум 107 силовиков. Некоторых из правоохранителей участники акций пытались захватить в плен.

«23 из них находятся в тяжелом состоянии», — заявили в министерстве, пообещав предъявить демонстрантам обвинения.

Кроме того, как уверяют в МИД, в городе были предприняты неоднократные попытки штурма зданий парламента, ГУВД и управления узбекской Национальной гвардии. «В настоящее время ведутся следственные мероприятия по событиям в Каракалпакстане. (…) Итоги расследования будут доведены до сведения соответствующих международных организаций», — пообещали представители ведомства.

В советское время Каракалпакия как автономная область была включена в состав Хорезмской ССР, позже — Киргизской АССР. В состав Узбекской АССР республика вошла в 1936 году. После распада СССР она осталась в составе Узбекистана, но получила право на суверенитет.

Протесты в регионе начались 1 июля после намерения президента Узбекистана Шавката Мирзиеева лишить регион права на выход из состава страны, которое было закреплено в Конституции. В столкновениях пострадали тысячи демонстрантов и правоохранителей, погибли как минимум 18 человек.

В мире,Шавкат Мирзиеев,
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