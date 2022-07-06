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1 час назад

В Киеве попытались оправдаться после сообщения о продаже России САУ Caesar

Илья Родин

Центр по противодействию дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины предпринял попытку оправдаться в рамках истории с продажей французских 155-мм САУ CAESAR. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

В Киеве попытались оправдаться после сообщения о продаже России САУ Caesar
Фото:  U.S. Army photo by Sgt. 1st Class Mikki L. Sprenkle U.S. Army photo by Sgt. 1st Class Mikki L. Sprenkle

Отмечается, что на портале Bulgarian Military появилась информация о том, что военнослужащие ВСУ якобы продали российским военным две французских гаубицы. За каждую установку они потребовали по $120 тыс. в то время как реальная цена такого орудия составляет $7 млн.

СМИ сообщили о продаже России предоставленного Украине французского оружия

В центре сообщили, что ранее уже опровергли эту историю. Сотрудники отметили, что французский политик Режис Кастельно, который первым рассказал о ситуации с САУ, сообщил о том, что гаубицы были захвачены солдатами ВС РФ, а не куплены.

«Захвачены, а не приобретены», - подчеркнули они.

Кроме того, по данным центра, французский Генштаб выразил сомнения в достоверности опубликованной на странице Кастельно в соцсетях информации.

На основе этого, пресс-служба утверждает, что данные о продаже гаубиц не соответствуют действительности.

Агентство напоминает, что представители предприятия «Уралвагонзавод» в комментариях к посту французского политика поблагодарили президента Франции Эммануэля Макрона за полученные установки, и сообщили, что они «пригодятся в хозяйстве».

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