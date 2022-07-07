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2 часа назад

В Совфеде заявили о лишившейся здравого смысла Болгарии

Lenta.ruиещё 6

Болгария лишилась здравого смысла, заблокировав счета посольства России. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в своем Telegram-канале.

В Совфеде заявили о лишившейся здравого смысла Болгарии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«София продолжает изумлять. Похоже, болгарские политики окончательно простились не только с правилами межгосударственных приличий, но и со здравым смыслом», — написал Карасин.

По словам сенатора, России впервые пришлось столкнуться с блокировкой счетов посольства, «не говоря уже о залихватской высылке 70 дипломатов». Карасин посоветовал болгарским властям принять «освежающий душ».

Ранее стало известно, что правительство Болгарии в соответствии с санкциями Европейского союза заблокировало перевод посольству России в стране на сумму 890 тысяч долларов.

28 июня София решила выслать российских дипломатов из страны, объяснив это тем, что россиян подозревают в шпионаже. Москва полностью отвергла данные обвинения. В МИД России пообещали ответить на этот шаг.

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