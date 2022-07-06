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Президент Шри-Ланки обратился с просьбой к Путину

Президент Шри-Ланки Готабайя Раджапакса провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого попросил открыть кредитную линию для импорта топлива.

По его словам, кредитная поддержка необходима стране для преодоления текущих экономических проблем. Кроме того, он попросил возобновить авиасообщения между странами.

ЕС готовится передать замороженные средства РФ Украине

Еврокомиссия готовит юридическое обоснование для передачи замороженных активов России на восстановление Украины, так как считает это справедливым шагом, а само восстановление требует колоссальных усилий. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

«Еврокомиссия считает справедливым (решение о передачи замороженных активов). Готовится правовая база, чтобы замороженные российские активы и активы российских олигархов были переданы на нужды восстановления Украины», — цитирует главу ЕК ТАСС.

Доллар подскочил выше 64 рублей

На открытии торгов Мосбиржи 6 июля курс доллара поднялся выше 64 рублей. Об этом свидетельствуют данные биржи. Евро за десять минут торгов вырос до 68,5 рубля.

По данным «Финмаркета», утром 6 июля купить/продать наличные доллары в Москве в среднем можно за 64,17/72,8 руб.

Раскрыта причина отказа Запада поставлять Украине ЗРК Patriot

Западные страны не собираются поставлять Украине американские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, чтобы не провоцировать Россию. Об этом со ссылкой на испанскую газету La Vanguardia пишет ТАСС.

Издание отмечает, что, несмотря на осуждение российской спецоперации на Украине и поддержку Киева, западные страны не хотят эскалации конфликта и не собираются быть его участниками.

МИД Китая прокомментировал отказ Си Цзиньпина посетить РФ

В МИД Китая заявили, что Пекин и Москва с самого начала пандемии поддерживали тесные контакты и намерены продолжать развивать их на всех уровнях. Об этом заявил официальный представитель министерства Чжао Лицзянь, пишет РИА Новости.

«С начала пандемии COVID-19 главы государств и высокопоставленные официальные лица Китая и России поддерживали тесные контакты с помощью различных средств и осуществляли своевременную и эффективную коммуникацию по двусторонним отношениям и сотрудничеству в различных областях», - сказал Лицзянь.

IKEA ввела ограничения на онлайн-распродаже

Сеть магазинов IKEA ввела ограничения на распродаже. Как сообщает URA.RU, покупатели могут купить не более 70 штук одного товара, общим весом не более одной тонны. Сумма покупки не должна превышать более 1 млн рублей.

Норвегия пропустила через границу грузы для Шпицбергена

Власти Норвегии пропустили через границу контейнеры с грузами для Шпицбергена. Об этом сообщает NRK.

Речь идет о грузах, отправленных для российских поселений на Шпицбергене. В МИД России заявляли, что груз включал продукты, медицинское оборудование, стройматериалы и запчасти для транспорта.

Заявление Медведева обрушило акции Mitsui и Mitsubishi

Акции японских компаний Mitsui и Mitsubishi упали после того, как заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пригрозил запретом поставок нефти и газа в Японию. Об этом пишет агентство Reuters.

Ранее японский премьер-министр Фумио Кисида заявил, что на саммите G7 обсуждался механизм ограничения цен на нефть из России, который должен снизить ее стоимость вдвое. Комментируя эти слова, зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заметил, что в таком случае «у Японии не будет ни нефти, ни газа из России, как и участия в проекте по СПГ «Сахалин-2»».

Cчета компании Ани Лорак заморожены налоговой

Компания певицы ООО «Ани Лорак Продакшн» закрыта Федеральной налоговой службой (ФНС), а ее счета заморожены. 20 июня ФНС закрыла компанию артистки, занимавшейся организацией концертов и релизом песен. Причина закрытия не оглашается.

МИД: Москва подтвердила визит Путина на G20

Россия «в предварительном порядке» подтвердила Индонезии, что президент Владимир Путин посетит саммит G20. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД РФ.