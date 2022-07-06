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7 минут назад

В мире наблюдается новый всплеск заражения коронавирусом

Говорит Москваиещё 4

В мире наблюдается новый всплеск заражения коронавирусом. За последние две недели количество случаев выросло на 30%, сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейсус.

В мире наблюдается новый всплеск заражения COVID
Фото: ReutersReuters

Он отметил, что большинство случаев приходится на Европу и Америку. Кроме того, в Индии выявлен новый штамм, за которым ведётся наблюдение.

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Гебрейсус призвал страны не останавливать кампании по вакцинации, в том числе бустерной дозой. В особенности это касается тех людей, которые находятся в группе риска, — пожилых, лиц с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом, а также медработников.

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Гебрейсус призвал страны не останавливать кампании по вакцинации, в том числе бустерной дозой. В особенности это касается тех людей, которые находятся в группе риска, — пожилых, лиц с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом, а также медработников.

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