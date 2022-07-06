Президент США в поздравительной речи по поводу Дня независимости забыл традиционную фразу God bless America («Боже, благослови Америку»).
Жена Байдена Джилл напомнила мужу об этом, однако вместо исправления ситуации тот передал микрофон ей. В итоге поздравление закончила жена президента. Видео публикует канал «360».
Как оказалось, это не единственная оплошность Байдена за последнее время. На церемонии награждения особо отличившихся американцев Байден наградил одного их них со спины. Глава государства подошел и сзади накинул награждаемому орден на шею. Видео инцидента опубликовал «Царьград».