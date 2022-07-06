Жена Байдена Джилл напомнила мужу об этом, однако вместо исправления ситуации тот передал микрофон ей. В итоге поздравление закончила жена президента. Видео публикует канал «360» .

Как оказалось, это не единственная оплошность Байдена за последнее время. На церемонии награждения особо отличившихся американцев Байден наградил одного их них со спины. Глава государства подошел и сзади накинул награждаемому орден на шею. Видео инцидента опубликовал «Царьград».