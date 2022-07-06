Блинкен откажется позировать на групповых фото c Лавровым

Госсекретарь США Энтони Блинкен планирует избегать официальных групповых фотографий на саммите G20 из-за присутствия главы МИД РФ Сергея Лаврова. Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника.

По его словам, «сейчас не время для обычных деловых отношений с Россией».

Саммит G20 пройдет 15–16 ноября на Бали. В Кремле сообщили, что президент РФ Владимир Путин уже принял приглашение посетить саммит. Если ситуация с пандемией позволит, он будет присутствовать на саммите очно.

СМИ писали, что США пытались уговорить Индонезию не приглашать Путина.