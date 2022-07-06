Президент Шри-Ланки обратился с просьбой к Путину

Президент Шри-Ланки Готабайя Раджапакса провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого попросил открыть кредитную линию для импорта топлива. Об этом сообщает "Лента.ру".

По его словам, кредитная поддержка необходима стране для преодоления текущих экономических проблем. Кроме того, он попросил возобновить авиасообщения между странами.

«Мы единодушно согласились с тем, что укрепление двусторонних отношений в таких секторах, как туризм, торговля и культура, имеет первостепенное значение для укрепления дружбы между нашими странами», — сказал Раджапакса.

Президент также поблагодарил своего российского коллегу за поддержку в преодолении проблем, оказанную Россией.