В Польше назвали посла Украины в Германии «полезным идиотом Кремля»

Напомним, что накануне Мельник дал интервью в Германии, в ходе которого назвал пособника гитлеровцев Степана Бандеру «борцом за свободу». По его словам, у него не было связи с властями Третьего Рейха, а массовые убийства украинскими националистами мирных поляков на Волыни и в Галиции во время Второй мировой войны объясняются тем, что и с другой стороны «было много убийств и зверств». Также Мельник обвинил Польшу в том, что она хочет политизировать эту ситуацию.