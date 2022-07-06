В Польше назвали посла Украины в Германии «полезным идиотом Кремля»

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак назвал посла Украины в Германии Андрея Мельника «полезным идиотом Кремля». Как сообщает РИА Новости, поводом послужили высказывания консула о Степане Бандере.
«Слова посла Украины в Берлине недопустимы и неприемлемы. Интересно, насколько он стал полезным идиотом Кремля», — сказал Блащак.
Министр добавил, что подобные заявления Мельника вбивают клин в отношения польши с Украиной.
Напомним, что накануне Мельник дал интервью в Германии, в ходе которого назвал пособника гитлеровцев Степана Бандеру «борцом за свободу». По его словам, у него не было связи с властями Третьего Рейха, а массовые убийства украинскими националистами мирных поляков на Волыни и в Галиции во время Второй мировой войны объясняются тем, что и с другой стороны «было много убийств и зверств». Также Мельник обвинил Польшу в том, что она хочет политизировать эту ситуацию.