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40 минут назад

Глава МИД Венгрии объяснил отказ от поставок оружия Украине

Парламентская газетаиещё 4

Будапешт не стал поставлять вооружение украинской армии, чтобы не подвергать риску ударов ВС РФ этнических венгров, проживающих в Закарпатской области Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью CNN.

МИД Венгрии объяснил отказ от поставок оружия Украине
Фото: ReutersReuters

По словам главы МИД Венгрии, в Будапеште беспокоятся за безопасность своих соотечественников, проживающих на западе Украины, и хотят уберечь их от угрозы бомбардировок. Сийярто назвал в качестве основной задачи Венгрии неучастие в украинском конфликте и отметил весомый вклад своей страны в осуществление гуманитарных программ Международного комитета Красного Креста (МККК) на территории соседнего государства.

Представители венгерского меньшинства компактно проживают в юго-западной части Закарпатской области Украины вблизи границы с Венгрией. Их число оценивается в 150 тысяч человек.

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