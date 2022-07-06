Две трети британцев выступили за отставку Джонсона

Согласно опросу государственного портала YouGov, большинство избирателей Консервативной партии Великобритании и две трети британцев считают, что Борису Джонсону следует уйти в отставку с поста премьер-министра. Результаты исследования приводит газета The Independent.

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Данные опроса показывают, что 54% избирателей-консерваторов высказались за отставку Джонсона, в то время как 33% респондентов считают, что он должен остаться. В то же время общее число британцев, поддержавших отставку Джонсона, достигло рекордного уровня — 69%.

Джонсону, по сообщению СМИ, предстоит двухчасовой разговор с представителями парламентских комитетов в связи с отставкой двух министров. По итогам заседания будет вынесено решение о будущем Джонсона на его посту.