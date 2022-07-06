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56 минут назад

Две трети британцев считают, что Джонсон должен уйти в отставку

Газета.Ru

Согласно опросу государственного портала YouGov, большинство избирателей Консервативной партии Великобритании и две трети британцев считают, что Борису Джонсону следует уйти в отставку с поста премьер-министра. Результаты исследования приводит газета The Independent.

Две трети британцев выступили за отставку Джонсона
Фото: ReutersReuters

Данные опроса показывают, что 54% избирателей-консерваторов высказались за отставку Джонсона, в то время как 33% респондентов считают, что он должен остаться. В то же время общее число британцев, поддержавших отставку Джонсона, достигло рекордного уровня — 69%.

Джонсону, по сообщению СМИ, предстоит двухчасовой разговор с представителями парламентских комитетов в связи с отставкой двух министров. По итогам заседания будет вынесено решение о будущем Джонсона на его посту.

Агентство Reuters утверждает, что все больше соратников британского премьера из правящей Консервативной партии желают ухода с должности. В это же время сам Джонсон показал, что планирует остаться на своем посту, назначив бывшего министра образования новым руководителем министерства финансов.

В мире,Борис Джонсон,Консервативная партия,
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