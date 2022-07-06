В Германии рассказали об изменении Россией миропорядка

Российская спецоперация на Украине привела к изменению геополитической ситуации в мире и формированию новых центров влияния. Об этом пишет Die Zeit.

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С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по «демилитаризации и денацификации» Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Он также констатировал, что Россия была вынуждена начать спецоперацию, так как ей просто не оставили другого выбора. В ответ западные страны ввели масштабные антироссийские санкции.

Немецкое здание Die Zeit отмечает сплочение стран НАТО на фоне украинского кризиса и присоединение к альянсу прежде нейтральных Швеции и Финляндии.

При этом в недавно принятой Стратегической концепции альянса, Россия названа главной угрозой безопасности. А также подчеркивается, что Китай бросает «вызов нашим интересам, нашей безопасности и нашим ценностям».

«Тем временем Китай и Россия также ищут союзников. Недавно Владимир Путин посетил пять центральноазиатских государств, возникших на месте бывших советских республик. Он также возлагает надежды на БРИКС, как и КНР», - подчеркивается в статье.