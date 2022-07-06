МИД Китая прокомментировал отказ Си Цзиньпина посетить РФ

В МИД Китая заявили, что Пекин и Москва с самого начала пандемии поддерживали тесные контакты и намерены продолжать развивать их на всех уровнях. Об этом заявил официальный представитель министерства Чжао Лицзянь, пишет РИА Новости.
«С начала пандемии COVID-19 главы государств и высокопоставленные официальные лица Китая и России поддерживали тесные контакты с помощью различных средств и осуществляли своевременную и эффективную коммуникацию по двусторонним отношениям и сотрудничеству в различных областях», - сказал Лицзянь.
Он добавил, что российская и китайская стороны и дальше продолжат «развивать обмены на всех уровнях» и отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.
Ранее СМИ сообщили, что лидер КНР отклонил предложение Путина посетить Россию. По словам Си Цзиньпина, причиной стала пандемия коронавируса, из-за которой прилететь в Россию в ближайшее время будет сложно.
В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что председатель КНР Си Цзиньпин отказался приехать в Россию. По его словам, данные сведения «полностью не соответствует действительности». Песков уточнил, что после ослабления ограничений по COVID-19 в Китае все визиты будут осуществлены.