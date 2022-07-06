В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 58.51EUR 60.16
Войти в почту
53 минуты назад

МИД Китая прокомментировал отказ Си Цзиньпина посетить РФ

Елена Прошина

В МИД Китая заявили, что Пекин и Москва с самого начала пандемии поддерживали тесные контакты и намерены продолжать развивать их на всех уровнях. Об этом заявил официальный представитель министерства Чжао Лицзянь, пишет РИА Новости.

«С начала пандемии COVID-19 главы государств и высокопоставленные официальные лица Китая и России поддерживали тесные контакты с помощью различных средств и осуществляли своевременную и эффективную коммуникацию по двусторонним отношениям и сотрудничеству в различных областях», - сказал Лицзянь.

Он добавил, что российская и китайская стороны и дальше продолжат «развивать обмены на всех уровнях» и отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

Лидер Китая назвал Путина самым близким другом

Ранее СМИ сообщили, что лидер КНР отклонил предложение Путина посетить Россию. По словам Си Цзиньпина, причиной стала пандемия коронавируса, из-за которой прилететь в Россию в ближайшее время будет сложно.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что председатель КНР Си Цзиньпин отказался приехать в Россию. По его словам, данные сведения «полностью не соответствует действительности». Песков уточнил, что после ослабления ограничений по COVID-19 в Китае все визиты будут осуществлены.

В мире,Видео,Цзиньпин Си,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
18
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители