Беспорядки в Узбекистане объяснили вмешательством внешних сил

К массовым беспорядкам в узбекском регионе Каракалпакия причастны внешние силы. Об этом заявил начальник управления Национальной гвардии Узбекистана Зафар Алимов, передает ТАСС.

По данным следствия, которое началось сразу после протестов в Нукусе , столице региона, беспорядки не были стихийными и были подготовлены заранее.

«Среди задержанных есть представители иностранных государств, которые находились в этот момент в столице Каракалпакии не случайно», — объяснил Алимов.

Беспорядки в Каракалпакии начались из-за поправок в Конституцию Узбекистана, которые могут лишить жителей региона возможности провести референдум о выходе из состава республики. После начала протестных акций президент страны Шавкат Мирзиеев прибыл в Нукус и предложил не вносить в основной закон поправки, касающиеся суверенитета региона.