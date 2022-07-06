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1 час назад

В Узбекистане заявили о причастности внешних сил к событиям в Каракалпакии

ТАСС

Первые результаты следствия позволяют заявить, что к беспорядкам, которые произошли 1-2 июля в Нукусе, причастны внешние силы. Об этом в среду заявил начальник управления Национальной гвардии Узбекистана Зафар Алимов.

"Результаты следствия, которое началось сразу после массовых беспорядков в Нукусе, убедительно доказывают, что они не были случайными и были подготовлены заранее. В настоящее время тайна следствия не позволяет уточнить детали, но среди задержанных есть представители иностранных государств, которые находились в этот момент в столице Каракалпакии не случайно", - сказал Алимов на брифинге для иностранных и местных журналистов в Нукусе.

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