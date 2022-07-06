"Результаты следствия, которое началось сразу после массовых беспорядков в Нукусе, убедительно доказывают, что они не были случайными и были подготовлены заранее. В настоящее время тайна следствия не позволяет уточнить детали, но среди задержанных есть представители иностранных государств, которые находились в этот момент в столице Каракалпакии не случайно", - сказал Алимов на брифинге для иностранных и местных журналистов в Нукусе.