Главы МИД G20 отказались от совместной фотосессии из-за Лаврова

По словам собеседников агентства, соответствующее решение могло быть принято из-за позиции ряда участников мероприятия по отношению к Москве , в том числе это касается главы Госдепа Энтони Блинкена .

В рамках мероприятия представители Запада, в частности США и Евросоюза, активно пытаются «игнорировать» присутствие российской делегации во главе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Политики стараются не только избегать встречи и переговоров с главой российской дипломатии, но и пытаются не попасть в объективы камер рядом с ним.