В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 63.14EUR 64.13
Войти в почту
16 минут назад

СМИ: главы МИД G20 отказались от совместной фотосессии из-за Лаврова

Национальная Служба Новостейиещё 11

Саммит министров иностранных дел стран G20 («Большая двадцатка») остался без традиционного совместного фотографирования, сообщает Kyodo.

Главы МИД G20 отказались от совместной фотосессии из-за Лаврова
Фото: 

По словам собеседников агентства, соответствующее решение могло быть принято из-за позиции ряда участников мероприятия по отношению к Москве, в том числе это касается главы Госдепа Энтони Блинкена.

В рамках мероприятия представители Запада, в частности США и Евросоюза, активно пытаются «игнорировать» присутствие российской делегации во главе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Политики стараются не только избегать встречи и переговоров с главой российской дипломатии, но и пытаются не попасть в объективы камер рядом с ним.

Россия созовет заседание Совбеза ООН по Украине

Напомним, глава МИД Японии Есимаса Хаяси не присутствовал на официальном ужине министров иностранных дел стран «Большой двадцатки». Японский министр пропустил мероприятие из-за возможного присутствия на нём главы МИД РФ Сергея Лаврова.

В мире,Саммит,Энтони Блинкен,Сергей Лавров,МИД России,Совбез ООН,Госдеп США,ЕС,
27
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители