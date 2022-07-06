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1 час назад

Трамп собрался объявить об участии в президентских выборах этим летом

Lenta.ru

Вопрос о том, будет ли экс-президент США Дональд Трамп в очередной раз участвовать в президентских выборах, уже не стоит. По словам источников из его ближайшего окружения, это является решенным фактом, а сам бизнесмен теперь задумывается о том, когда лучше объявить о своем участии в выборах. По данным газеты The Hill, это может произойти уже летом этого года.

Трамп собрался объявить об участии в президентских выборах
Фото: ReutersReuters

«Думаю, есть люди, которые толкают его в этом направлении, и сам Трамп не против», — рассказал собеседник издания.

По мнению одного из представителей Республиканской партии, пожелавшего остаться анонимным, объявление о решении участвовать в выборах 2024-го может быть полезным для самого Трампа, но вредным для партии. Он пояснил, что пока республиканцы «обгоняют» демократов благодаря активной работе с экономической повесткой, однако заявления экс-президента могут просто отвлечь на себя все внимание. Это может оказать негативное влияние на ход промежуточных выборов в Конгресс, которые пройдут уже этой осенью.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео также допускал и свое участие в выборах президента США, даже если в них решит участвовать Трамп.

В мире,Дональд Трамп,Республиканская партия США,
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