Боррель высказался о войне с Россией

Европейский союз не намерен воевать с Россией. Санкции будут единственным ответом на боевые действия на Украине, но эффект от них будет расти. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррел, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Yomiuri.

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Он рассказал, что на старте военного конфликта России и Украины Европа «начала переходить от намерений к действиям» и продемонстрировала свою готовность ответить на провокации. Боррел подчеркнул, что ЕС не хочет войны с Россией, поэтому в основе ответа лежат экономические ограничения, влияние которых вскоре возрастет.

Боррель добавил, что санкции, которые вводятся против России, оказывают негативное влияние на ее ВПК и мешают добывать нефть.

Он также затронул военную сферу и заявил, что санкции ограничивают возможности России производить высокоточные ракеты «Искандер» и X-101.

«В сфере добычи нефти не только уходят иностранные компании, но и сложная ситуация с использованием таких передовых технологий как горизонтальное бурение», — сказал Боррель и добавил, что ограничения мешают российским компаниям вводить в эксплуатацию новые месторождения.