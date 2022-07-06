«Ввиду рекордной инфляции и газового кризиса последнее слово о нефтяном эмбарго еще не должно было быть сказано. Если вы понимаете, что едете не на том поезде, вам следует сойти при первой же возможности. Недаром большинство восточных немцев отвергают эмбарго. <…> Это позор для Восточной Германии, но не для президента России Владимира Путина», — заявил Пеллман изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.