Премьера Австралии осудили за его визит на Украину

«В то время, как 30 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, премьер-министра больше интересовала его репутация на международной арене, а не то, как сделать так, чтобы людям Нового Южного Уэльса было, где спать», — раскритиковал чиновник премьер-министра Австралии.