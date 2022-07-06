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24 минуты назад

Госдеп ждет, чтобы Россия дала повод для встречи Лаврова и Блинкена

Елена Прошина

Государственный департамент считает, что Россия должна дать повод для встречи глав дипломатий США и РФ Энтони Блинкена и Сергея Лаврова. В настоящий момент подобный контакт не уместен. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телефонный брифинг представителя ведомства.

В Госдепе США заявили об ожидании повода для встречи Блинкена и Лаврова
Фото: ТАССТАСС

«Мы бы хотели, чтобы Россия дала повод для двусторонней встречи с министром Лавровым», — сказал он.

В госдепе подчеркнули, что для встречи Блинкена и Лаврова на полях министерского заседания G20 сейчас «неподходящее время». Ранее в ведомстве заявили, что подобной встречи не планируется, однако Блинкен примет активное участие в мероприятиях министерской G20. Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков также отметил, что встречи Лаврова и Блинкена на полях министерского заседания G20 не состоится.

Ранее сообщалось, что Пентагон не прокомментировал решение НАТО признать Россию врагом альянса. В ответ на соответствующий запрос от РИА Новости в пресс-службе ведомства ответили, что для получения ответа следует обратиться в государственный департамент или в постоянное представительство США при НАТО. Отмечается, что в пресс-службах госдепа и постпредства США при НАТО на запросы РИА Новости не ответили.

В мире,Энтони Блинкен,Сергей Рябков,Сергей Лавров,МИД России,НАТО,Госдеп США,Пентагон,
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