В Госдепе США заявили об ожидании повода для встречи Блинкена и Лаврова

Государственный департамент считает, что Россия должна дать повод для встречи глав дипломатий США и РФ Энтони Блинкена и Сергея Лаврова. В настоящий момент подобный контакт не уместен. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телефонный брифинг представителя ведомства.

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«Мы бы хотели, чтобы Россия дала повод для двусторонней встречи с министром Лавровым», — сказал он.

В госдепе подчеркнули, что для встречи Блинкена и Лаврова на полях министерского заседания G20 сейчас «неподходящее время». Ранее в ведомстве заявили, что подобной встречи не планируется, однако Блинкен примет активное участие в мероприятиях министерской G20. Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков также отметил, что встречи Лаврова и Блинкена на полях министерского заседания G20 не состоится.