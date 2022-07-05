Байден прочел письмо арестованной в России американской баскетболистки

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что президент США Джо Байден ознакомился с письмом баскетболистки Бриттни Грайнер. В настоящее время она находится в России, по обвинению в контрабанде наркотиков ей грозит от 5 до 10 лет тюрьмы. Об этом пишет РИА «Новости».

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Карин Жан-Пьер подчеркнула, что президент действительно прочитал письмо спортсменки. По ее словам, «ситуация является приоритетом для Байдена».

Отмечается, что в письме Грайнер сообщила, что страшится грозящих ей перспектив. Она боится навсегда остаться в одной из российских тюрем. Спортсменка попросила главу государства принять все необходимые меры для того, что вызволить ее из пенитенциарного заведения.

Агентство напомнило, что баскетболистка с февраля 2022 года находится в России под стражей, после того, как ее задержали в аэропорту «Шереметьево». При досмотре ручной клади спортсменки была обнаружена жидкость для «вейпов». В результате экспертизы выяснилось, что это гашишное масло.