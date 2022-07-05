Украинские боевики готовят провокацию с хлором в ДНР

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские военнослужащие планируют провести в ДНР провокацию с применением опасных химических веществ, в частности, жидкого хлора.
Об этом пишет РИА «Новости».
Михаил Мизинцев предупредил, что информация о готовящейся провокации является «достоверной».
По его сведениям, «украинские неонацисты завезли емкости с жидким хлором на насосно-фильтрационную станцию Славянской ТЭС». Они заминировали цистерны, в которых находится свыше 6 тыс. литров опасного вещества, и намереваются взорвать их при подходе подразделений ВС РФ и народной милиции ДНР, уточняет генерал-полковник.
Мизинцев подчеркнул, что Россия заранее сообщает «коллективному Западу» о «готовящейся провокации». Он полагает, что в случае, если ВСУ удастся реализовать свои планы, Киев снова будет упрекать Москву «в якобы неизбирательных ударах по химически опасным объектам», а в западных СМИ начнется очередная антироссийская кампания.