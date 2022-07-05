Украинские боевики готовят провокацию с хлором в ДНР

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские военнослужащие планируют провести в ДНР провокацию с применением опасных химических веществ, в частности, жидкого хлора.

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Об этом пишет РИА «Новости».

Михаил Мизинцев предупредил, что информация о готовящейся провокации является «достоверной».

По его сведениям, «украинские неонацисты завезли емкости с жидким хлором на насосно-фильтрационную станцию Славянской ТЭС». Они заминировали цистерны, в которых находится свыше 6 тыс. литров опасного вещества, и намереваются взорвать их при подходе подразделений ВС РФ и народной милиции ДНР, уточняет генерал-полковник.