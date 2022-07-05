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1 час назад

Украинские боевики готовят провокацию с хлором в ДНР

Илья Родин

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские военнослужащие планируют провести в ДНР провокацию с применением опасных химических веществ, в частности, жидкого хлора.

Украинские боевики готовят провокацию с хлором в ДНР
Фото: ReutersReuters

Об этом пишет РИА «Новости».

Михаил Мизинцев предупредил, что информация о готовящейся провокации является «достоверной».

В ЛНР заявили, что ВСУ обстреляли роддом в Славянске, чтобы обвинить Россию и республику

По его сведениям, «украинские неонацисты завезли емкости с жидким хлором на насосно-фильтрационную станцию Славянской ТЭС». Они заминировали цистерны, в которых находится свыше 6 тыс. литров опасного вещества, и намереваются взорвать их при подходе подразделений ВС РФ и народной милиции ДНР, уточняет генерал-полковник.

Мизинцев подчеркнул, что Россия заранее сообщает «коллективному Западу» о «готовящейся провокации». Он полагает, что в случае, если ВСУ удастся реализовать свои планы, Киев снова будет упрекать Москву «в якобы неизбирательных ударах по химически опасным объектам», а в западных СМИ начнется очередная антироссийская кампания.

В мире,Армия,Михаил Мизинцев,Верховный суд,НЦУО РФ,
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