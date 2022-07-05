Судьба британских наемников, осужденных в Донецкой Народной Республике (ДНР) на смертную казнь, власти Британии не обсуждают, к посольству России в Лондоне были обращения, но они уже перенаправлены в ДНР. Об этом заявил российской посол Великобритании Андрей Келин.

«Практически ничего на этот счет нет. К нам были обращения в том плане, что на нас возлагают ответственность за их судьбы, их дальнейшее пребывание. Мы подробно объясняли, что речь идет не о нашей юрисдикции, о юрисдикции ДНР, и предлагали обратиться туда», — сказал посол в эфире «России 24».

Он отметил, что на этом разговор завершился. Он сообщил, что в СМИ об этом пишут, за судьбы наемников волнуются, но в настоящее время власти Британии ведет по этому поводу переговоры с Киевом.