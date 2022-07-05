Судьба британских наемников, осужденных в Донецкой Народной Республике (ДНР) на смертную казнь, власти Британии не обсуждают, к посольству России в Лондоне были обращения, но они уже перенаправлены в ДНР. Об этом заявил российской посол Великобритании Андрей Келин.
«Практически ничего на этот счет нет. К нам были обращения в том плане, что на нас возлагают ответственность за их судьбы, их дальнейшее пребывание. Мы подробно объясняли, что речь идет не о нашей юрисдикции, о юрисдикции ДНР, и предлагали обратиться туда», — сказал посол в эфире «России 24».
Он отметил, что на этом разговор завершился. Он сообщил, что в СМИ об этом пишут, за судьбы наемников волнуются, но в настоящее время власти Британии ведет по этому поводу переговоры с Киевом.
Ранее сообщалось, что в ДНР приговорили к смертной казни наемников, вышедших с завода «Азовсталь» в Мариуполе. Речь идет о британцах Шоне Пиннере и Эйдене Эслине, а также гражданине Марокко Саадуне Брагиме. Их обвинили в терроризме и попытках захвата власти. Великобритания собирается задействовать все возможные дипломатические каналы для спасения наемников. Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал не вмешиваться в судебную систему Донбасса. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, эти приговоренные не имеют право на получение статуса военнопленных, передавалось ранее. Иностранных наемников задержали в ходе спецоперации РФ на Украине. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целью спецоперации является освобождение Донбасса.