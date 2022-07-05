35 стран потребовали ужесточить санкции против российского спорта

Представители Великобритании, Германии, Канады, Польши, США и других стран приняли совместное заявление, направленное на ужесточение ограничительных мер против российского спорта. Документ был опубликован во вторник, 5 июля, на официальном сайте Госдепартамента.

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В заявлении подчеркивается, что необходимо расширить пакет санкций против России и Белоруссии, снять представителей этих стран с руководящих позиций в международных спортивных федерациях. Кроме того, следует приостановить показ соревнований на их территории.

Министры стран «коллективного Запада» высказались за то, чтобы введенные против Москвы и Минска рестрикции оставались в силе вплоть до «восстановления миропорядка, основанного на общепринятых правилах».

Они отметили, что допуск к соревнованиям российских и белорусских спортсменов возможен только на определенных условиях.

В частности, любые организации, которые разрешают участвовать в соревнованиях спортсменам из России и Белоруссии, должны отчетливо показать, что те не представляют свои страны. Кроме того, запрещается использование «официальных государственных российских и белорусских флагов, эмблем и гимнов».