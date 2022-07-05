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19 минут назад

МИД Франции подтвердил гибель второго французского наемника Адриана под Харьковом

Газета.Ru

МИД Франции подтвердил гибель 20-летнего французского наемника Адриана Д. на Украине, который был ранен в Харьковской области и скончался от полученных травм 25 июня. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Во Франции подтвердили гибель второго французского наемника на Украине
Фото: Wikimedia CommonsWikimedia Commons

«Мы узнали печальную новость об этой смерти. Мы выражаем наши соболезнования его семье, с которой контактируют соответствующие отделы Министерства Европы и иностранных дел», — заявили в МИД в ответ на просьбу подтвердить смерть второго французского наемника на Украине.

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В ведомстве подчеркнули, что Украина в данный момент является зоной боевых действий и рекомендовали не ездить туда по какой бы то ни было причине.

Как ранее сообщалось, Адриан был ранен и погиб в результате того же артиллерийского обстрела, в результате которого погиб еще один французский наемник Вильфрид Блерио.

По данным радиостанции RTL, Адриан Д. прибыл на Украину 1 марта 2022 года, присоединившись к так называемому Интернациональному легиону. После обстрела его поместили в полевой госпиталь, где он скончался.

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