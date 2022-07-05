Во Франции подтвердили гибель второго французского наемника на Украине

МИД Франции подтвердил гибель 20-летнего французского наемника Адриана Д. на Украине, который был ранен в Харьковской области и скончался от полученных травм 25 июня. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Wikimedia Commons Wikimedia Commons

«Мы узнали печальную новость об этой смерти. Мы выражаем наши соболезнования его семье, с которой контактируют соответствующие отделы Министерства Европы и иностранных дел», — заявили в МИД в ответ на просьбу подтвердить смерть второго французского наемника на Украине.

В ведомстве подчеркнули, что Украина в данный момент является зоной боевых действий и рекомендовали не ездить туда по какой бы то ни было причине.

Как ранее сообщалось, Адриан был ранен и погиб в результате того же артиллерийского обстрела, в результате которого погиб еще один французский наемник Вильфрид Блерио.