Танцевавшей с Путиным экс-главе МИД Австрии угрожают убийством

Бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль покинула страну из-за угроз убийством, сообщают американские СМИ. Журналисты связывались с ней из-за скандального уголовного дела бывшего разведчика Эгисто Отта, который якобы передавал секретные сведения России. Сама экс-глава МИДа отрицает знакомство с Оттом и какую-либо осведомленность о его деяниях.

Фото: Roland Schlager/AP Roland Schlager/AP

Карин Кнайсль, возглавлявшая МИД Австрии с 2017 по 2019 год, покинула страну, опасаясь расправы – ей угрожали убийством. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на слова самой Кнайсль.

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"В сообщениях, адресованных репортеру Washington Post, Кнайсль заявила, что она "не дает интервью" и что она эмигрировала из Австрии из-за "угроз убийством", - говорится в публикации.

Статья посвящена уголовному делу австрийского чиновника Эгисто Отта. По данным газеты, Отт управлял агентами контрразведки Австрии, а также служил в качестве офицера разведки в Турции и Италии. Его подозревают в продаже гостайны российской стороне и обеспечении Москвы информацией о "врагах Кремля на Западе", утверждается в материале.

Дело Отта – один из многих отголосков прошлогоднего роспуска разведслужбы Австрии, БВТ - Федерального ведомства защиты конституции и борьбы с терроризмом. Вена решила сформировать новые спецслужбы. На этом фоне "Европа начала беспокоиться, что Австрия делится данными с Россией", говорится в статье WP, и поэтому многие европейские разведки перестали делиться с Веной информацией.

Европейские чиновники из сферы безопасности и материалы уголовного дела подтверждают, что Отт вместе с другими австрийскими офицерами разведки намеревался реорганизовать австрийские спецслужбы в виде департамента, подчиненного МИДу Австрии.

В тот период именно Карин Кнайсль была главой внешнеполитического ведомства Австрии. При ней Вена весьма дружелюбно выстраивала отношения с Москвой. В ответ на просьбу WP о комментарии Кнайсль заявила, что никогда не слышала как о плане Отта, так и о самом Эгисто Отте.

Сам бывший разведчик также отрицает, что передавал государственные тайны России.

"Они [обвинители] смотрели слишком много телевизора", - заявлял Отт австрийским журналистам.

Кто такая фрау Кнайсль

Карин Кнайсль в 2018 году вышла замуж за бизнесмена Вольфганга Майлингера. На свадьбу был среди прочих гостей приглашен президент России Владимир Путин. Большой резонанс вызвал танец Кнайсль и Путина. Критики осудили ее за реверанс, сделанный после танца – ряд экспертов заявил, что это "знак подчинения президенту России".

Британская газета The Guardian заявила, что танец Кнайсль с Путиным подрывает единую политику Евросоюза по отношению к России на украинском направлении.

Спустя пару лет, в 2020 году уже бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль обратилась в полицию, обвинив мужа Вольфганга Майлингера в рукоприкладстве. Экс-министр сказала, что во время ссоры несколько раз ударила мужа по груди. В ответ мужчина дважды дал пощечину супруге. Майлингер утверждал, что пытался успокоить жену. По его словам, Кнайсль сильно переживала из-за COVID-19 и связанного с коронавирусом кризиса. Полиция выписала супругам запрет на пребывание в одном доме и приближение.

Говоря об отношениях с Россией, Кнайсль заявляла, что необходимо продолжать диалог между Кремлем и Европой. Она отметила, что при общении главой МИД России Сергеем Лавровым, у нее всегда присутствовало ощущение диалога.

"Как раз его не хватает США и Европе, которые фактически повторяют одно и то же снова и снова", — сказала Кнайсль.

В июне 2021 года Карин Кнайсль вошла в совет директоров "Роснефти".

"Тот факт, что мне выпала честь войти в совет директоров "Роснефти", весьма знаменателен: в этом есть высокая оценка аналитика, который также является женщиной и знает не понаслышке об энергетической отрасли. Выражаю благодарность всем, кто поверил в меня в этой должности", - говорила она впоследствии.

В феврале 2022 года Карин Кнайсль заявила, что Путин был прав в своих словах и предупреждениях в мюнхенской речи 2007 года. Тогда президент РФ раскритиковал однополярную модель мира и обвинил США в переходе национальных границ во всех сферах, а также указал на продвижение НАТО к российским границам.

"В то время говорили о новой холодной войне, которая скоро начнется, до начала войны в Грузии, так что речь прозвучала фактически в промежуточной фазе. О некоторых вещах, возможно, лучше судить 15 лет спустя, и я пришла к выводу, что президент Путин тогда был очень прав в своих словах и в своих предупреждениях", — сказала Кнайсль.

По ее словам, с тех пор ситуация в мире обострилась, а нынешние дипломатические встречи и переписки - последствия бездействия, которое длилось последние 15 лет. Прежде всего, со стороны западных государств.