Пока вы не уснули: отказ  Си Цзиньпиня от приглашения Путина и рекордный обвал евро

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Си Цзиньпинь отказался приезжать в Россию

Председатель КНР Си Цзиньпинь отказался приезжать в Россию. Как сообщает «МК», 15 июня во время разговора президент РФ Владимир Путин пригласил китайского лидера, но тот отклонил предложение.

Си Цзиньпин объяснил свой отказ пандемией коронавируса, из-за которой прилететь в Россию в ближайшее время будет сложно. Отмечается, что Путин пригласил коллегу в соответствии с дипломатической практикой в ответ на приглашение на Олимпийские игры.

Евро упал до минимума к доллару впервые за 20 лет

На торгах 5 июля евро упал до самого низкого за 20 лет уровня и достиг 1,0283 доллара. Об этом сообщает CNBC.

Падение составило более чем один процент за сессию.

Ослабление евро связано с ростом опасений по поводу рецессии в еврозоне, скачком цен на газ и продолжением украинского кризиса. Евро потерял более девяти процентов своей стоимости по отношению к доллару с начала года.

Российский бизнес KFC продадут местным инвесторам

Компания Yum! Brands, которая владеет брендом KFC, намерена продать российский бизнес местной компании. Переговоры о передаче права собственности на операционную систему и франшизу находятся в «продвинутой стадии».

Ранее Yum! Brands завершила передачу прав собственности на все активы франшизы Pizza Hut российским инвесторам. Они уже занимаются ребрендингом ресторанов.

Трое мужчин напали на войсковую часть в Брянской области

В Брянской области трое мужчин напали на войсковую часть 12721. Как сообщает Mash, инцидент произошел в городе Клинцы, который находится неподалеку от границы с Украиной.

По информации издания, инцидент случился примерно в 4:14 утра. Двое мужчин были одеты в темно-красную одежду, еще один – в черную. Все они скрылись в неизвестном направлении, один из них ранен ответным огнем. Местные жители рассказывают, что слышали автоматную очередь.

На территорию Узбекистана упало пять реактивных снарядов

МИД Узбекистана сообщил на своем официальном портале, что на территорию республики упали пять реактивных снарядов. По данным ведомства, никто не пострадал, разрушений также нет.

В сообщении отмечается, что во вторник, 5 июля, в 16.20 по местному времени (14.20 мск) по приграничной территории республики был нанесен ракетный удар.

Погиб ещё один связанный с «Газпромом» топ-менеджер

В коттеджном поселке «Морские террасы» под Выборгом нашли тело бизнесмена Юрия Воронова. Он занимал пост генерального директора транспортно-логистической фирмы «Астра-Шиппинг», которая занималась доставкой грузов для крупных компаний, в том числе и для «Газпрома». Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Отмечается, что рядом с трупом был обнаружен травматический пистолет марки Grand Power.

Собянин присвоил территории у посольства Великобритании название «площадь ЛНР»

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, которым присвоил территории у посольства Великобритании название «Площадь Луганской Народной Республики». Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.

«Безымянной территории, расположенной в районе Арбат вдоль Смоленской набережной между Проточным пер. и съездом на ул. Новый Арбат - вблизи здания посольства Великобритании, присвоено наименование - площадь Луганской Народной Республики.

Экипаж ответил на заявления Украины о задержании российского сухогруза в Турции

Один из членов экипажа якобы арестованного в Турции российского сухогруза «Жибек жолы» заявил журналистам, что представители турецкой таможни не производили процедуру задержания судна. Об этом пишет ТАСС.

По словам моряка, корабль с зерном все эти дни находился на якорной стоянке. Он не заходил в порт из-за сложных погодных условий. Мужчина уточнил, что груз был «осмотрен сюрвейером» (независимым инспектором по контролю за количеством и качеством груза, специализирующимся на работе с торговым флотом).

Путин подписал указ о репатриации валюты

Президент России Владимир Путин подписал указ о репатриации резидентами - участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты РФ. Документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, в частности, российские компании смогут выполнять обязательства перед держателями иностранных еврооблигаций, размещая в их пользу бонды с аналогичными условиями, в том числе сроками и доходностью.

Россия отказалась участвовать в «Детском Евровидении»

Россия не примет участие в музыкальном конкурсе «Детское Евровидение» в 2022 году. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Академии Игоря Крутого, прием заявок на национальный отбор для участия в соревновании проводиться не будет.

В организации объяснили, что решение приняли из-за выхода Первого канала, ВГТРК и радиодома «Останкино» из Европейского вещательного союза (ЕВС) в качестве ответной меры на отстранение России от участия в конкурсе песни «Евровидение-2022».

В России оценили последствия объединения ПФР и ФСС

Эффективность деятельности нового Фонда пенсионного и социального страхования, создание которого ранее одобрила Госдума, будет зависеть от действий его руководства. Об этом в разговоре с "Рамблером" заявил финансовый аналитик Михаил Беляев, комментируя соответствующее решение нижней палаты парламента.

Источник: голкипера Федотова могли отправить в армию за купленный военный билет

Голкипер «Филадельфии Флайерз» Иван Федотов мог быть отправлен в армию за купленный военный билет.