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40 минут назад

В ООН обеспокоились из-за арестов на Украине за поддержку России

Газета.Ruиещё 2

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет выразила обеспокоенность из-за информации о многочисленных арестах граждан Службой безопасности Украины (СБУ) за поддержку России, произведенных с возможными нарушениями прав человека. Об этом сообщается в заявлении на сайте организации.

В ООН обеспокоились из-за арестов на Украине за поддержку России
Фото: ReutersReuters

По словам Бачелет, у нее есть данные о том, что СБУ и Национальная полиция задержали более тысячи лиц, подозреваемых в поддержке российских вооруженных сил и связанных с ними группировок.

«У нас есть опасения, что аресты были проведены не в соответствии с международными обязательствами Украины в области прав человека», — уточнила она.

Комиссар ООН рассказала, что организации известно как минимум о 12 случаях, которые можно расценивать как насильственное исчезновение.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев вновь подал жалобу в суд ООН в Гааге на Россию по обвинению в нарушении Конвенции о предупреждении геноцида. При этом дипломат не уточнил, о каком именно нарушении в качестве обоснования для подачи меморандума идет речь.

В мире,Дмитрий Кулеба,Мишель Бачелет,СБУ,ООН,
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