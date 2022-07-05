ВСУ обстреляли роддом в подконтрольном им Славянске

Боевики из украинских националистических батальонов во вторник открыли огонь по роддому в подконтрольном им Славянске, чтобы обвинить в обстреле подразделения союзных сил. Об этом корреспонденту ТАСС заявил источник, близкий к Народной милиции Луганской Народной Республики.
"Украинские нацбаты с целью провокации обстреляли район роддома в Славянске, чтобы обвинить в обстрелах подразделения союзных сил. По имеющейся информации, роддом уже как две недели стоит пустой. Вероятно, хотят устроить провокацию, как это было в Мариуполе", - сказал собеседник агентства. По его словам, под массированный огонь украинских войск также попали район железнодорожного вокзала и рынок.
В понедельник помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев сообщал ТАСС, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) бежали из Лисичанска в подконтрольные им города Северск, Краматорск и Славянск.
В субботу в Минобороны РФ заявляли, что ВСУ 30 июня обстреляли жилые кварталы Славянска, чтобы обвинить российские войска в уничтожении мирного населения.