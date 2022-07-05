Пленные неонацисты из «Медведи SS» рассказали о своих преступлениях

«Все они дали признательные показания и рассказали, как и где убивали пленных и мирных жителей. Среди обвиняемых снайпер Владимир Гапич, который признался в 60 убийствах, повар диверсионно-штурмовой группы, как следует из его показаний, застрелил пятерых пленных. На счету других также десятки жертв. Общее количество погибших от их действий превышает 100», — сказал собеседник агентства.