Зеленский обвинил Приднестровье в провокациях

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что со стороны непризнанной Приднестровской Молдавской республики идут «мелкие провокации». Об этом сообщает РИА Новости.

«Провокации с Приднестровья есть, они мелкие, но они есть», — сказал украинский лидер во время онлайн-выступления на правительственном круглом столе The Economist.

Отметим, что Приднестровье добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма страна присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки Кишинева решить проблему силой, территория стала практически неподконтрольной властям Молдавии.