Зеленский обвинил Приднестровье в провокациях

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что со стороны непризнанной Приднестровской Молдавской республики идут «мелкие провокации». Об этом сообщает РИА Новости.
«Провокации с Приднестровья есть, они мелкие, но они есть», — сказал украинский лидер во время онлайн-выступления на правительственном круглом столе The Economist.
Отметим, что Приднестровье добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма страна присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки Кишинева решить проблему силой, территория стала практически неподконтрольной властям Молдавии.
Ранее глава непризнанной республики Вадим Красносельский заявил, что Приднестровье не вынашивает агрессивных планов в отношении соседей даже на фоне совершенных терактов и провокаций.