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41 минуту назад

Зеленский обвинил Приднестровье в «мелких провокациях»

Елена Прошина

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что со стороны непризнанной Приднестровской Молдавской республики идут «мелкие провокации». Об этом сообщает РИА Новости.

Зеленский обвинил Приднестровье в провокациях
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Провокации с Приднестровья есть, они мелкие, но они есть», — сказал украинский лидер во время онлайн-выступления на правительственном круглом столе The Economist.

Отметим, что Приднестровье добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма страна присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки Кишинева решить проблему силой, территория стала практически неподконтрольной властям Молдавии.

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Ранее глава непризнанной республики Вадим Красносельский заявил, что Приднестровье не вынашивает агрессивных планов в отношении соседей даже на фоне совершенных терактов и провокаций.

В мире,Вадим Красносельский,Владимир Зеленский,
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