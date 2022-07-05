Спасение тонущего орангутана во Вьетнаме попало на видео

Во Вьетнаме смотритель зоопарка спас тонущего орангутана и сделал ему искусственное дыхание. На произошедший в сафари-парке Винперл на острове Фукуок случай обращает внимание издание Daily Mail.

На опубликованных таблоидом кадрах видно, как животное упало в водоем, потеряв равновесие. Примат стал махать своими лапами, пытаясь выбраться из воды. На помощь ему сначала попытался прийти его сородич. Но в итоге обитателя вьетнамского зоопарка спас его работник. Мужчина прыгнул в пруд и вытащил оттуда животное, после чего приступил к реанимационным мероприятиям.