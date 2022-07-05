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26 минут назад

В НАТО заявили о начале ратификации членства Швеции и Финляндии

Елена Прошина

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о запуске процесса ратификации членства Швеции и Финляндии в блоке. Об этом сообщает РИА Новости.

Финляндия и Швеция приблизились к членству в НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что глава МИД Финляндии Пекка Хаависто и его коллега из Швеции Анн Линде подписали протоколы о вступлении в НАТО. После подписания они будут направлены на ратификацию всеми членами Североатлантического альянса — этот процесс может затянуться на несколько месяцев.

Напомним, что после начала спецоперации РФ на Украине Швеция и Финляндия решили отказаться от нейтралитета и передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на присоединение к Североатлантическому альянсу.

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Против присоединения скандинавских стран выступила Турция, однако позднее основные претензии Анкары были сняты в ходе переговоров. Между тем, в президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что перед вступлением в НАТО Швеция должна выдать Анкаре 73 членов Рабочей партии Курдистана, которых турецкие власти считают террористами.

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