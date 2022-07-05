Финляндия и Швеция приблизились к членству в НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о запуске процесса ратификации членства Швеции и Финляндии в блоке. Об этом сообщает РИА Новости.

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Отмечается, что глава МИД Финляндии Пекка Хаависто и его коллега из Швеции Анн Линде подписали протоколы о вступлении в НАТО. После подписания они будут направлены на ратификацию всеми членами Североатлантического альянса — этот процесс может затянуться на несколько месяцев.

Напомним, что после начала спецоперации РФ на Украине Швеция и Финляндия решили отказаться от нейтралитета и передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на присоединение к Североатлантическому альянсу.