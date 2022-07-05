Финляндия и Швеция приблизились к членству в НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о запуске процесса ратификации членства Швеции и Финляндии в блоке. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что глава МИД Финляндии Пекка Хаависто и его коллега из Швеции Анн Линде подписали протоколы о вступлении в НАТО. После подписания они будут направлены на ратификацию всеми членами Североатлантического альянса — этот процесс может затянуться на несколько месяцев.
Напомним, что после начала спецоперации РФ на Украине Швеция и Финляндия решили отказаться от нейтралитета и передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на присоединение к Североатлантическому альянсу.
Против присоединения скандинавских стран выступила Турция, однако позднее основные претензии Анкары были сняты в ходе переговоров. Между тем, в президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что перед вступлением в НАТО Швеция должна выдать Анкаре 73 членов Рабочей партии Курдистана, которых турецкие власти считают террористами.