FT: страны Азии стали сомневаться в надежности западных партнеров

"Многие страны Азии, ранее считавшие Запад партнером, начинают сомневаться в его надежности, готовности выделять ресурсы и наличии устойчивого политического влияния в мире <...>", - приводит издание слова директора программы исследований Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) британского Королевского института международных отношений (Чатем-Хаус) Бена Бланда. По его мнению, многие ведущие политические деятели Востока не уверены, "можно ли рассчитывать на Великобританию, ЕС и США в условиях, когда они сами переживают ряд серьезных внутренних кризисов".

Кроме того, Запад проигрывает борьбу за влияние в регионе, считает FT. Планы по усилению его присутствия в АТР, такие как Build Back Better World ("Отстроим снова лучший мир") правительства США или "Индо-Тихоокеанский поворот" во внешней политике Великобритании, сталкиваются с существенными трудностями на этапе реализации, в том числе из-за разобщенности как внутри ЕС, так и между сообществом и Великобританией. Это приводит к тому, что "азиатские партнеры начали скептически относиться к способности Запада выполнять поставленные задачи" и более охотно переключаются на взаимодействие с Китаем.