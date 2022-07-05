FT: страны Азии стали сомневаться в надежности западных партнеров

Страны Азии стали сомневаться в надежности западных партнеров на фоне возрастания политических рисков взаимодействия с ними. Об этом во вторник пишет британская газета Financial Times (FT).
"Многие страны Азии, ранее считавшие Запад партнером, начинают сомневаться в его надежности, готовности выделять ресурсы и наличии устойчивого политического влияния в мире <...>", - приводит издание слова директора программы исследований Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) британского Королевского института международных отношений (Чатем-Хаус) Бена Бланда. По его мнению, многие ведущие политические деятели Востока не уверены, "можно ли рассчитывать на Великобританию, ЕС и США в условиях, когда они сами переживают ряд серьезных внутренних кризисов".
В частности, указывает газета, обеспокоенность азиатских стран вызывает "хаотичная политика" премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, перспектива возвращения к власти 45-го президента США Дональда Трампа, усиление крайне правых движений во Франции, а также трения внутри ЕС. Положение в западных странах "выглядит нестабильным и непредсказуемым", отмечает издание.
Кроме того, Запад проигрывает борьбу за влияние в регионе, считает FT. Планы по усилению его присутствия в АТР, такие как Build Back Better World ("Отстроим снова лучший мир") правительства США или "Индо-Тихоокеанский поворот" во внешней политике Великобритании, сталкиваются с существенными трудностями на этапе реализации, в том числе из-за разобщенности как внутри ЕС, так и между сообществом и Великобританией. Это приводит к тому, что "азиатские партнеры начали скептически относиться к способности Запада выполнять поставленные задачи" и более охотно переключаются на взаимодействие с Китаем.
Текущий уровень социального, политического и экономического хаоса в западных странах подрывает доверие к ним со стороны азиатских партнеров, а также их возможности по реализации стратегических целей в АТР, подытоживает газета.