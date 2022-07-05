Туристы прогнали «акулу» шваброй в Турции. Видео

В Турции туристы прогнали «акулу» с помощью швабры. Об этом сообщает телеканал «Мир 24», в распоряжении которого оказались снятые очевидцами кадры инцидента.

Отдыхающие на побережье курорта Мармарис заметили в море плавник рыбы, похожий на акулий. Кто-то из людей не растерялся и пошел в атаку на незваного гостя, вооружившись шваброй. На записи видно, как мужчина несколько раз ударил по морскому «хищнику».