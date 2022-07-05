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9 минут назад

Япония ввела новые санкции против России

Мария Иванова

Япония запретила экспорт российского золота и ввела санкции против 57 россиян, в частности, против вице-премьера Дмитрия Григоренко и виолончелиста Сергея Ролдугина и его жены. Об этом сообщает NHK.

Япония ввела новые санкции против России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Также в санкционный список попали родственники владельца «Северстали» Алексея Мордашова.

По данным канала, санкции ввели и против пяти «пророссийски настроенных украинцев», включая главу военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо и его заместителя Кирилла Стремоусова,

Санкции подразумевают заморозку активов в Японии, если они имеются.

Кроме того, Япония запретила предоставление России некоторых услуг - в частности, бухгалтерского учета/аудита - и ввела санкции против шести организаций из РФ («Алмаз-Антей», Фонд стратегической культуры, порталы SouthFront и Инфорос и другие).

В кабинете министров Японии заявили, что будут и дальше сотрудничать с G7 для усиления давления на Россию.

По итогам саммита G7, прошедшего в конце июня, Британия, США, Канада и Япония договорились ввести эмбарго на поставки российского золота. СМИ писали, что такие же санкции рассматривает ЕС.

В мире,Дмитрий Григоренко,Кирилл Стремоусов,Сергей Ролдугин,Алексей Мордашов,Алмаз-Антей,ЕС,
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