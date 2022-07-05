Япония ввела новые санкции против России

Япония запретила экспорт российского золота и ввела санкции против 57 россиян, в частности, против вице-премьера Дмитрия Григоренко и виолончелиста Сергея Ролдугина и его жены. Об этом сообщает NHK.

Также в санкционный список попали родственники владельца «Северстали» Алексея Мордашова.

По данным канала, санкции ввели и против пяти «пророссийски настроенных украинцев», включая главу военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо и его заместителя Кирилла Стремоусова,

Санкции подразумевают заморозку активов в Японии, если они имеются.

Кроме того, Япония запретила предоставление России некоторых услуг - в частности, бухгалтерского учета/аудита - и ввела санкции против шести организаций из РФ («Алмаз-Антей», Фонд стратегической культуры, порталы SouthFront и Инфорос и другие).

В кабинете министров Японии заявили, что будут и дальше сотрудничать с G7 для усиления давления на Россию.