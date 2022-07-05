Полиция установила личность подозреваемого в стрельбе на параде в США

Американская полиция установила личность подозреваемого в стрельбе в американском городе Хайленд-Парк (штат Иллинойс). Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на заявление правоохранителей.
Власти подозревают, что огонь открыл 22-летний Роберт "Бобби" Кримо. По их словам, мужчина живет в том же районе, где произошла стрельба. В настоящее время он находится на свободе, "вооружен и опасен", рассказали в полиции.
По данным телеканала, у подозреваемого было не менее четырех единиц огнестрельного оружия, приобретенного на законных основаниях.
Инцидент произошел во время парада в честь Дня независимости США в городе Хайленд-Парк, пригороде примерно в 40 километрах к северу от Чикаго. В результате стрельбы погибли шесть человек и еще 31 получили ранения. Местные власти рассказали, что парад был отменен, а также посоветовали местным жителям избегать центра города. При этом мэр города опровергла информацию о том, что злоумышленник взял заложников.