Полиция установила личность подозреваемого в стрельбе на параде в США

Американская полиция установила личность подозреваемого в стрельбе в американском городе Хайленд-Парк (штат Иллинойс). Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на заявление правоохранителей.

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Власти подозревают, что огонь открыл 22-летний Роберт "Бобби" Кримо. По их словам, мужчина живет в том же районе, где произошла стрельба. В настоящее время он находится на свободе, "вооружен и опасен", рассказали в полиции.

По данным телеканала, у подозреваемого было не менее четырех единиц огнестрельного оружия, приобретенного на законных основаниях.